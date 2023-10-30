七大工業國集團（G7）29日在日本大阪舉行貿易部長會議並發表聲明，呼籲撤銷對日本食品進口限制，共同應對經濟脅迫。對此，中國大陸駐日本使館發言人發布聲明稱，經濟脅迫是G7「專利」，敦促他們不要頑固堅持雙重標準，以實際行動維護正常國際貿易、投資秩序。

據微信公眾號「中國駐日本大使館」29日深夜消息，中國駐日本使館發言人就G7貿易部長會議動向指，日本政府不顧國際社會嚴重關切，執意啟動核汙染水排海，公然向全世界轉嫁核汙染風險。為維護食品安全和公眾健康，各國有權採取相應防範措施。作為問題製造者的日本應反躬自省，糾正排海錯誤行徑。

聲明續指，經濟脅迫是G7「專利」。G7成員破壞公平競爭環境、擾亂全球產供鏈安全穩定的行為可謂比比皆是。我們敦促他們不要頑固堅持雙重標準，以實際行動維護正常國際貿易、投資秩序。

G7貿易部長在大阪舉行周末會談後，呼籲「立即撤銷」對日本水產品的進口限制，所發表的聲明雖未提及中國大陸，但在長達10頁的聲明中表示，「我們對於將經濟依賴加以武器化的行為表示遺憾，並致力於建立自由、公平和互利的經濟與貿易關係」。