大陸一名男子近日來台旅遊，使用訂房App預定桃園酒店，入住當天在台北玩得太晚，23時前往桃園酒店的路上打開訂房App，發現酒店傳訊告知若未在23時辦理入住會取消訂單，他23時55分抵達時櫃檯人員說已取消，他差點露宿桃園街頭，氣得罵酒店僅用平台傳訊很不負責任。

原PO上周六（28日）於臉書社團《爆料公社》指出，台北舉辦同志遊行的關係，27日台北周邊飯店一房難求，房價是平常的7倍，他在訂房網站選擇桃園的商旅，也收到酒店確認信件，入住當天他在台北玩得很晚，23時才從台北車站搭車前往桃園，途中打開訂房App才發現，飯店21時15分傳訊告知，若他沒有在23時前抵達，就會取消訂單。

原PO於23時55分到達酒店，櫃台接待人員表示，房間已給其他旅客使用，拒絕讓他入住，礙於周邊的商旅一晚價格已漲4至5倍，他只好打電話報警，警方到場後表示因是消費糾紛，無法處理就離開，讓他氣得「酒店沒有打電話給我，也沒有發簡訊或email，「所以責任全在我個人？後果由旅客承擔嗎？這麼重要的訊息只在App傳訊？」

原PO表示，當天差點露宿桃園街頭，質疑酒店擔心被旅客放鴿子，為何又要和訂房平台簽訂到店付款、無須信用卡預訂？他使用過各種訂房網站，首次遇到這種情況，批評酒店用訂房平台傳訊取消訂房很不負責任。

台灣網友紛紛留言，「這麼晚到飯店都是要通知的，有些飯店有最晚入住時間」、「常在外住宿的人都知道，入住當日一定要和旅店確認入住，這是常識」、「已經很好了，沒有扣你住宿費」、「你是在訂房平台訂房的，酒店在訂房平台跟你聯繫，合情合理吧。」