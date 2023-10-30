2024大選逼近，藍白整合今(30日)上午9時30分啟動政黨協商，參與人員有國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、柯辦主任周榆修與國民黨副祕書長江俊霆。此次會議中，雙方將針對建立「聯合政府」方式、爭取立委席次極大化、最強在野總統候選人產生方式等3點討論，會後舉行聯合記者會對外說明。《中時新聞網》也提供藍白合新階段的最新現場狀況。
朱立倫在會前受訪表示，這次台灣民主新世代，過去所謂的一黨獨大、贏者全拿的時代要結束，要共同政黨合作，就是包容、多元大家整合在一起，整合過程中雖然辛苦，還好跟柯主席有雙北合作多年經驗，今天好像回到8年前，一起努力。柯文哲表示，希望今天會談對台灣的未來最好的決策，細節跟朱再談，跟他是老朋友、老同學，希望會談會有好結果。
對於今日的政黨協商，朱立倫昨深夜在臉書貼文強調，當藍白兩黨合作之後，未來的政府絕對不會像民進黨一樣一黨獨大，危害台灣的民主，一定能吸取更多不同的聲音，不會如民進黨一樣排除異己。
柯文哲昨受訪表示，大家在第一場表明態度，各自回去再談，「應該會一場一場開，開到有共識為止。」
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