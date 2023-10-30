朱柯會今登場。(資料照)

國民黨主席朱立倫和台灣民眾黨主席柯文哲30日在台北市市長官邸藝文沙龍針對兩黨合作由雙方黨主席進行首次政黨協商，討論有關建立聯合政府方式、爭取立委席次極大化以及最強在野總統候選人產生方式議題，會議開始前已有大批媒體前來。（趙雙傑攝）

【LIVE直播】朱柯會今登場！ 藍白整合進入政黨協商

朱柯會登場！藍白合進入政黨協商 朱立倫、柯文哲握手致意 @ChinaTimes

2024大選逼近，藍白整合今(30日)上午9時30分啟動政黨協商，參與人員有國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、柯辦主任周榆修與國民黨副祕書長江俊霆。此次會議中，雙方將針對建立「聯合政府」方式、爭取立委席次極大化、最強在野總統候選人產生方式等3點討論，會後舉行聯合記者會對外說明。《中時新聞網》也提供藍白合新階段的最新現場狀況。

朱立倫在會前受訪表示，這次台灣民主新世代，過去所謂的一黨獨大、贏者全拿的時代要結束，要共同政黨合作，就是包容、多元大家整合在一起，整合過程中雖然辛苦，還好跟柯主席有雙北合作多年經驗，今天好像回到8年前，一起努力。柯文哲表示，希望今天會談對台灣的未來最好的決策，細節跟朱再談，跟他是老朋友、老同學，希望會談會有好結果。

對於今日的政黨協商，朱立倫昨深夜在臉書貼文強調，當藍白兩黨合作之後，未來的政府絕對不會像民進黨一樣一黨獨大，危害台灣的民主，一定能吸取更多不同的聲音，不會如民進黨一樣排除異己。

柯文哲昨受訪表示，大家在第一場表明態度，各自回去再談，「應該會一場一場開，開到有共識為止。」