美廠英特爾衝刺晶圓代工事業，該公司執行長季辛格（Pat Gelsinger）說，18A製程（與台積電2奈米相當）即將擁有第4家代工客戶，市場猜測可能是輝達或高通。

根據路透報導，季辛格表示，公司在18A上已有三家忠實客戶，預計今年底還會再跟1家客戶簽約，而這家非常重要的客戶已經支付訂金。他並透露，接下來的2家客戶也非常有意義，不像第1位客戶那麼大。

季辛格提到，18A計劃於2024年底開始生產，並將透過英特爾代工業務為客戶提供服務。值得關注的是，英特爾將擁有第四家代工客戶，但季辛格並未揭露訂單數量以及是哪家廠商支付訂金。

針對英特爾跨足晶圓代工追趕台積電這件事，台積電創辦人張忠謀日前則說，他並不憂心與英特爾的競爭，他直言，如果英特爾在晶圓代工有好的服務，技術又趕上、良率提升，並跟台積電的晶片價格一樣，客戶何樂不為？他認為對台積電並不造成威脅。