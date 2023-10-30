巴勒斯坦紅新月會今天表示，以色列軍方一再對其位在加薩走廊（Gaza Strip）中部的醫院周圍進行轟炸，不但造成破壞，也讓平民面臨危險。

法新社報導，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）聲明指出：「以色列軍隊蓄意持續對聖城醫院（Al-Quds hospital）附近發射火箭，目的是要迫使醫務人員、流離失所民眾和患者撤離醫院。」

聲明又說：「這對醫院各部門造成了重大損害，也讓住院醫師和患者陷於窘迫境地。」

紅新月會表示，除了患者外，還有1萬4000名因戰爭而流離失所的民眾暫棲醫院避難。

醫院院長穆拉德（Bashar Murad）告訴法新社說，醫療團隊今天接到兩次電話，命令他們須撤離醫院。

穆拉德說：「我們收到（以色列）占領軍措辭強烈的威脅，要求我們立即撤離加薩走廊的聖城醫院，因為這醫院即將被轟炸。」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，有關以色列威脅撤離聖城醫院的報導「令人深感關切」。

譚德塞在社群平台X上寫道：「我們再次強調，對擠滿病患的醫院進行疏散，這不可能不危及病患生命。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在被問及加薩走廊有醫院接到上述電話之事，他在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中表示，他尚未聽過有這樣的電話。

他說：「我可以告訴大家的是，醫院是重要的民用基礎設施。根據國際人道法律，醫院不應成為攻擊目標，它們不是軍事目標。」

自10月7日爆發衝突以來，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）掌控下的加薩衛生部已經通報57起針對醫療設施的攻擊事件。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121030