54歲女星何如芸去年9月結束19年豪門婚姻，回復單身狀態的她將精力投入工作當中，近年在電視劇《炮仔聲》、《婚姻結業式》、《一家團圓》、《加油喜事》都有精彩表現。近日她自曝有「社恐」，但她也表示自己的優點：「只要我答應出席，一定會使出渾身解數認真表現讓場面和諧美滿，不會在現場給臉色。」

何如芸說自己有社交恐懼，但被認識超過20年以上朋友斷然否認，認為她不是社恐，而是「懶」，對此，何如芸也大笑三聲默認，認為朋友一語道破，「沒興趣的事我不想做，我懶；不太熟有些許壓力的朋友聚會我不去，我懶；交際應酬我不喜歡，我懶；臨時約我我會拒絕，我懶；開車太遠不想出門，我懶；有時要化妝穿衣服太累我也不想去，因為我懶。」

雖然自認很懶，何如芸卻認為，自己是個情感勝於理性層面很多的人，且很講道理，只要有理我會聽懂，她也表示個人有個優點：「只要我答應出席，一定會使出渾身解數認真表現讓場面和諧美滿，不會在現場給臉色。」笑喊水瓶座毛真的很多。

其實何如芸並非第一個表示自己有社恐的明星，梁朝偉日前在紀錄片節目《人‮半生‬山腰》中自曝有社交恐懼症，坦言自己不擅於言語表達，到人多的地方或是和他人初次見面的時候，會感到緊張、不知所措，梁朝偉也大方分享自己克服社恐3個方法：微笑、揮手、比愛心，如此能讓他在人多的場合或鎂光燈前應對得宜。

不過梁朝偉好友上山詩鈉與老婆劉嘉玲都認為他並沒有社恐，上山詩鈉曾表示：「我不覺得，他OK啊」，劉嘉玲也贊同，「我覺得他不是社恐，他是內向，如果有適合的朋友，他會聊很多、很健談」，上山詩鈉補充：「停不下來」。