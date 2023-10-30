名人堂球星魔術強生（Magic Johnson）成為史上第4位晉升10億美元富豪榜的運動員！這張榜單很短，在他之前的僅有麥可喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、老虎伍茲（Tiger Woods）3人。麥可喬丹擁有「飛人品牌」這個超級印鈔機，是首位跨越10億美元門檻的運動員富豪。

相較前3人，魔術強生的職業生涯是最短的（13年），總薪資或是總獎金也是最少的（3930萬美元），老虎伍茲單是生涯獎金收入就有1.57億美元。財富網站富比世估算魔術強生的淨資產達到12億美元，多虧了他優異的理財能力和廣闊的人脈。

魔術強生是職棒大聯盟道奇隊的股東，也持有足球大聯盟冠軍洛杉磯隊股份，他投資電影院、星巴克、漢堡王、汽水廠、多媒體事業，他在2015年買下EquiTrust人壽保險公司，近年公司迅速成長讓他賺進大筆財富。

有趣的是1978年魔術強生投入職業籃壇之前，新興運動廠商Nike開出股票分紅的超優合約，但是年輕的魔術強生不懂理財，結果被匡威（Converse）以每年10萬美元簽走。魔術強生後來懊悔說：「我不是來自富裕家庭，當時甚至搞不懂股票是什麼，那些股票留到今日就是價值50億美元了。」強生有機會比喬丹更早進入富豪榜，但是一念之差讓他這45年繞了許多遠路才追上。