秋冬是呼吸道疾病的高峰，疾管署日前公布社區呼吸道病毒分布，前3名依序為流感、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒，但流感和感冒症狀相似該怎麼區分，外科醫師江坤俊表示，感染流感病毒有3特徵，發燒、頭痛或全身痠痛、疲倦，有這3症狀要強烈懷疑是流感。

江坤俊26日在YouTube表示，有感冒症狀時，有2種方式分辨自己是不是得流感，首先流感症狀又急又快，早上不舒服，下午就發高燒，而一般感冒會拖個2、3天症狀才變嚴重。

江坤俊說，流感跟感冒都有上呼吸道症狀，普通感冒症狀有咳嗽、流鼻水，流感特點常有全身症狀，全身痠痛、發高燒。江坤俊指出，流感特徵包括「一燒、二痛、三疲倦」，也就是發燒、頭痛或全身痠痛、疲倦全身無力，出現以上症狀要強烈懷疑是流感。

此外，南部登革熱疫情也不能輕忽，疾管署昨天表示，全國本土登革熱個案數突破2萬例，提醒如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速就醫，