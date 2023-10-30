一名來自馬來西亞雪蘭莪州一處城鎮的加油站女經理，日前與同事值大夜班時，一邊開抖音與粉絲直播互動。時間來至凌晨4時分許，該名加油站女經理直擊對面屋頂一不明發光物，為釐清疑惑，於是將手機攝像放大，定睛一看後看清楚該物身著白色衣服，自以為撞鬼，讓她驚恐萬分，甚至隔日開始發高燒。
根據馬媒《大都會日報》報導指出，一名加油站女經理於本月25日與另一名同事輪值大夜班，因當下並無加油顧客，所以她開啟抖音直播與粉絲互動。期間，她卻於直播畫面中意外目睹對面一處屋頂上站著一白色不明發光物，為釐清疑惑，於是將直播畫面放大觀察，未料該一幕卻瞬間令她直打哆嗦。
事後，該名女經理為此一幕嚇得隔日發高燒，直至後來偶然間與老闆提起這段經歷，才發現原來老闆也曾在打掃時見過類似不明物體。
後續也有居住於案發處的網友指出，由於案發當下是凌晨4時分許，該處也近森林保護區而顯人跡罕至，所以見此一幕也並不算太過意外。
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