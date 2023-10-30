最近媒體報導除了吳季穎與羅振峰，仍有其他籃球員，甚至教練、防護員等涉賭，中華民國籃球協會副秘書長暨發言人張承中30日表示，日前已與刑事局建立順暢溝通管道，全力配合並提供資料，密切掌握情資，不限於球員，只要有籃球界人士涉賭或是打假球，一定會召開紀律委員會嚴辦。

張承中表示，依照中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法，本會有義務、有責任維持籃球圈整體秩序，假球及賭博是競技運動的天條，就算是對籃球界造成大地震，也會辦下去，寧願全部打破重來，也不容許有壞份子寄生在籃球圈，不管是大牌或小牌球員，一律清理門戶，就算是教練或是防護員也一樣，逐出籃球圈。

籃協訂於11月1日上午，邀請P League+、T1及SBL三大聯盟代表，針對防堵假球及賭博召開緊急整合會議，所屬三大聯盟及15支球隊，應同步作法避免不同調，除了要求球隊誠信經營，加強球隊管理責任，加重球員及親屬切結連帶責任之內容，聯盟、球隊間應建立充分溝通管道，分享清查情資，統一窗口開發科技監控賭博之應用，並全力配合司法檢調偵查。