瑞銀證端出的最青睞個股名單包括：台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、瑞昱(2379)、緯創(3231)、緯穎(6669)、中信金(2891)、富邦金(2881)、亞德客-KY(1590)、信邦(3023)。

而最不青睞個股則有：環球晶(6488)、譜瑞-KY(4966)、和碩(4938)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)等。

瑞銀證指出，過去的歷史顯示，選舉前通常有積極的回報，但選後非科技股票可能會下跌。回顧過去六次選舉，台股在選舉前三個月平均回報6%，選舉後一個月平均回報3%。非科技股歷史上在選舉後表現較差，主要是由於當地機構的賣出，外資/散戶投資者的方向較不明確。另一個市場關注的焦點是選後兩岸關係如何演變。

選舉前，市場關注候選人的政策和可能受益的領域。瑞銀證指出，目前四位主要候選人都強調發展人工智慧（AI）、半導體和醫療/生物技術，以及提高醫療保健和國防預算。候選人們也都認識到能源轉型趨勢的重要性，但他們有不同的方法。中國國民黨（KMT）、民眾黨（TPP）和郭台銘計劃增加核能供應，而DPP則反對。此外，民眾黨計劃加快電動車的普及，並擴建充電站基礎設施。

選後焦點，瑞銀證指出，我們認為選後市場焦點可能轉向基本面。市場共識預計，台灣MSCI的2024年盈利將同比增長21％，主要受到半導體周期復甦、人工智慧應用擴大、綠色能源轉型和工廠自動化周期復甦的推動。