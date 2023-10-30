ARE YOU NOT ENTERTAINED ⁉️ pic.twitter.com/JXRKYxHLta — Golden State Warriors (@warriors) October 30, 2023

30日迎來「追夢」卓雷蒙格林傷癒復出的勇士，儘管末節一度被地主火箭超前兩分，史蒂芬柯瑞卻接連投進4顆三分球，領軍勇士打出15比2小高潮穩住勝局，勇士最後以106比95射落火箭，拿下本季第2勝(1敗)，火箭則是吞下難堪的開季3連敗。

儘管卓雷蒙格林傷癒回歸後的表現低迷，上半場沒得分，還發生3失誤且吞3次犯規，可是克雷湯普生、威金斯與小培頓等人火力都很凶猛，幫助勇士打完上半場，暫以57比47領先地主火箭，柯瑞上半場也很沉默，僅有投4中1、拿下3分表現。

來到下半場，勇士火力開始出現熄火跡象，也讓火箭趁機在末節超前兩分，可是柯瑞開始爆發，個人接連投進4顆三分球，幫助勇士打出15比2猛攻重新領先，柯瑞更在最後40秒兩罰俱中，擴大勇士領先到11分，也讓火箭的最後反撲宣告無效。

柯瑞全場貢獻24分、7籃板及6助攻，其中末節包辦14分，克雷湯普生也有19分，小培頓15分，威金斯13分，卓雷蒙格林只拿4分、5助攻與5籃板，看來還需時間調整，保羅改打替補拿下8分、7助攻；火箭以傑倫格林21分最高，申京19分。