國際刑事法院（ICC）檢察官卡林汗今天造訪埃及與加薩走廊南部交界的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）後表示，擋下人道援助物資管道可能構成犯罪。

他在埃及首都開羅（Cairo）告訴記者：「阻礙日內瓦公約規定的救濟物資，可能構成國際刑事法院管轄範圍內的犯罪。」

法新社報導，卡林汗（Karim Khan）說，他想「向以色列明確強調，必須立即做出顯而易見的努力」，以確保由伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）控制的巴勒斯坦領土內，「平民能獲得基本的糧食和藥品」。

卡林汗說：「我看見滿載人道援助物資的卡車，被困在沒有人需要這些物資的地方，被困在埃及，被困在拉法。」他還說：「這些物資必須趕緊送到加薩平民手中。」

聯合國今天警告，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在加薩的糧食援助中心遭遇搶劫，讓人憂心公共秩序恐將崩潰。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，隨著戰爭傷亡人數增加，以及糧食、水、藥品和避難處等基本供應減少，情況「令人益發感到絕望」。

在加薩的巴勒斯坦人民過去16年一直生活在以色列的封鎖下，自哈瑪斯10月7日對以色列發動致命突襲引發戰爭後，加薩地區過去3週遭到全面圍困。

路透社報導，聯合國官員表示，援助物資有限，無法滿足當地的龐大需求。

卡林汗今天稍早突訪拉法邊界關卡，並在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發布影片聲明。他說，他無法進入加薩，但希望能在訪問期間造訪加薩走廊和以色列。

自2021年來，國際刑事法院一直在遭占領的巴勒斯坦領土進行調查，並從2014年起開始調查當地可能存在的戰爭罪和違反人道罪。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121030