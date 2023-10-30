港府本周將公布香港第3季本地生產總值（GDP）的預先估計數字，財政司長陳茂波指出，持續困難的外圍環境，無可避免會令經濟繼續受壓，增長速度較預期緩慢。學者表示，今年第3季的房市、金融市場不太理想，但隨著新的《施政報告》措施出台，預期今年第4季GDP會轉好。

香港《星島日報》30日報導，陳茂波於網誌指出，今年香港經濟穩步復甦，但因地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，持續困難的外圍環境，無可避免會令本港經濟繼續受壓，本周將公布第3季本地生產總值的預先估計數字，雖然繼續增長，但增長速度較預期緩慢。

陳茂波表示，香港作為細小、外向、全開放型的經濟體，無可避免會繼續受多方面的外圍因素所影響，但只要準確把握世界大勢，鞏固並善用好自身強項，把優勢產業做大做強，並聚焦培育具潛力的新產業，定能為香港提供持續的增長動能，加速邁向高質量發展，並更好應對經濟波動的挑戰。

陳茂波指，「拚經濟、謀發展」是香港社會當前最主流的民意和最廣泛的共識，《施政報告》更提出以產業導向為驅動力，藥械研發、生命科技的「產業化」已蓄勢待發，還要繼續加強搶企業、搶人才、搶資本，包括發展「總部經濟」，吸引海內外公司到港設立總部或區域分部。

陳茂波續指，除了產業導向的發展方向，人才方面，會擴大「高才通」的合資格大學名單；把政府資助專上院校非本地學生的限額提升一倍；提出便利更多海內外高材生在港工作的試驗計畫，增加他們畢業後留港發展的機會。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，今年第3季的房市、金融市場數字不太理想，十分影響本地生產總值增長。香港本地生產總值主要依靠金融及出口，而近日公布的新一份《施政報告》，措施如減少印花稅等，可帶動金融業、地產市場，預期今年第4季的本地生產總值會轉好。