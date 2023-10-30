國民黨主席朱立倫今（30）日與民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲，在台北市市長官邸藝文沙龍召開首次政黨協商會議，藍白合進度備受關注。柯文哲Line官方帳號前管理員吳靜怡最新分析，由於年輕人對抗中保台早已免疫，且對總統蔡英文沒太大印象，若柯真的與國民黨總統參選人侯友宜搭檔參選，民進黨恐會嚴重缺少中間選民。

根據《ETtoday新聞雲》今公布的最新2024民調顯示，藍白無論是以什麼方式組合，支持度都勝過民進黨總統參選人賴清德，若推出「侯柯配」組合，可獲41.1%支持，勝過「賴蕭配」的35.3%；若推出「柯侯配」，支持度則為40.9%，勝過「賴蕭配」的34.6%。

吳靜怡今在臉書發文表示，從最新的10月國政民調可看出，深綠已經歸隊，但民進黨總統參選人賴清德的民調並沒有成長，此外，柯文哲的泛綠選票高於50%、賴則低於15%，柯在泛藍也影響著侯友宜。她認為，若柯文哲和侯友宜配不起來，賴清德在戰術不變的情況之下，就是微弱的勝利；反之，若柯與侯配起來了，賴不積極調整戰術，民進黨的盤勢就會嚴重缺少中間選民。

吳靜怡指出，現在20到29歲的青年，生活經驗中已沒有社會運動，他們是在蔡英文執政的8年下成長，對「抗中保台」早就免疫，對蔡也沒太大印象，他們的記憶中，只有好笑的柯文哲、高雄市前市長韓國瑜，對國民黨也完全沒概念，所以，賴清德如何讓青年覺得會比蔡英文更好，才是重點。