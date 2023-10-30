「神仙姐姐」朱寶意為80年代知名影星，曾與成龍、周潤發、張國榮和梅艷芳等大咖合作過，出道10年累積30多部作品，1994年淡出演藝圈；如今已63歲的她，日前在社群上出與吳奇隆同框慶生的合影，可見朱寶意風韻猶存，但吳奇隆卻明顯發福，引發外界討論。

朱寶意與吳奇隆過去因一同演出《小俠龍旋風》相識成為好友，而碰巧的是兩人生日竟在同一天，於是多年來一直相約慶祝；朱寶意29日在IG上曬出今年與吳奇隆慶生的照片，文中寫下：「又一年了，祝大家生日快樂、平安健康！」

然而，值得注意的是，已經63歲的朱寶意保養得宜，歲月似乎沒在她臉上留下太多痕跡，氣質與美貌依舊，不過一旁的吳奇隆身材似乎不無以往結實；對此，不少網友跳出來替他緩頰，認為「以他的年紀這樣的狀態算好了」、「雖然胖了一點，但是還是很帥氣的」、「吳奇隆發福了！但是狀態還是很好的」、「那個臉還是帥啊」。

事實上，朱寶意與吳奇隆交情相當好，吳奇隆還曾私下將老婆劉詩詩介紹給朱寶意認識，而朱寶意也大讚劉詩詩相當貼心「我只不過跟詩詩問一句女兒的畢業禮服哪裡買，她可以每天都發圖給我，一直找一直找，我要她別再管了，最後她寄了一套來」。