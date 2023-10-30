觀察台灣債券ETF市場動態，近兩周以來由國泰20年美債(00687B)穩居人氣王，10/19日時，單日交易量高達61,893張，規模亦在10/24日時超越500億元新台幣大關，皆可看出市場投資人對於債市機會的重視。另外再以發行單位數觀察，00687B發行以來已進行3次追募，近期發行單位數迅速提升下，預期也將再迎來第4次追募，持續成為公債類ETF的市場交投重心。

而包含00687B在內，依據國泰投信官網公告指出，近期共將有四檔債券ETF納入收益平準金機制，同時亦得增配資本利得項目。四檔債券ETF分別為國泰20年美債(00687B)、國泰投資級公司債(00725B)、國泰A級公司債(00761B)、國泰5Y+新興債(00726B)等；其中00687B與00761B兩檔之除息月份，也將由原本的1、4、7、10月，分別調整至3、6、9、12月與2、5、8、11月。

國泰投信表示，考量債券ETF在兩次配息評價日之間出現大幅申購時，可能有配息被稀釋的情況。因此積極向主管機關爭取並獲通過，上述四檔債券ETF，將於11月20日起之配息評價日，開始適用收益平準金機制，並得增配資本利得，預期納入後將可增添各檔債券ETF配息的穩定度，可更貼近各檔ETF之指數殖利率。其中可留意的是，因除息月份的調整，國泰20年美債ETF(00687B)，11月底將再次進行收益分配評價、12月除息，今年度總共配息5次。

配合調整配息月份之後，國泰投信ETF的人氣王00878可和多檔債券ETF，組成「月月領息組合」，投資人可就本身的資產配置需求，納入對應的投資組合納入，達到充分分散及穩健領息的效果。