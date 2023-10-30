投信法人表示，從資金流向角度來看，雖然去年聯準會暴力升息使得資金流出部分資產，不過觀察投資等級債ETF卻是自2015年以來都呈現年年淨流入狀態，資金動能充足，可見投資人對此青睞有加。隨著現階段市場多空因素交錯，資產品質佳又能提供收益的投等債ETF可望持續吸引資金配置，投資人除了可考量產業特性穩健的電信債ETF、金融債ETF外，亦可留意將ESG納入指數篩選，並鎖定長天期BBB投資級公司債的ESG投等債20+ETF，ESG主題、債息、升息末端契機一次掌握。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，投資級債因殖利率具吸引力，加上市場仍受以巴衝突帶來的地緣政治不確定性影響，對於穩健型產品配置需求仍在，故資產品質佳、亦能提供收益優勢的投資級債可望續獲資金關注。值得留意的是，投資級債中以ESG BBB級公司債殖利率水準最佳，且天期越長對於未來升息拐點的受惠程度越高，建議投資人可將20年期以上ESG BBB級投等債ETF納入投資組合，一次兼顧收益、資本利得潛力、ESG穩健大趨勢。

曾盈甄指出，電信業具有抗景氣循環、現金流穩定特性，產業營運穩定性高，特別是在各大國的電信龍頭業者持續投入5G網路與相關基礎設施布建，有助提升5G用戶滲透率，未來相關電信營運商營收仍有成長空間，此外，電信債因電信商通常為支應資本支出，發債量明顯高於一般產業，故收益率較高，投資級電信債ETF不失為現階段投資人既想掌握升息末端債市投資機會，又想把握產業前景，兼顧收益的投資標的。