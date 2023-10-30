賴清德高呼「義務役不上戰場」遭打臉 邱國正回應了 @ChinaTimes

民進黨總統參選人賴清德曾說，若發生戰爭，職業軍人會是主戰部隊，「義務役不會前往海陸空戰場」，引發爭論。對此，國防部長邱國正今（30日）被問及相關問題時回應，舉例來說，原則上義務役當然是在戶籍地，但是本島、外島有差別的，外島不見得有兵源，可能就要抽籤到外島去，部隊運用是有彈性，台灣防衛作戰槍砲最好不要響，一響的話，處處是戰場，沒有前方、後方之分。

媒體今詢問有關賴清德稱「義務役不會上海陸空戰場」一事，邱國正說，在義務役役期延長時特別有界定，義務役的不是不能，而是的確有些小朋友很有意願，我們就要看專長是不是符合，經過鑑測都合格了，才可以到某些戰鬥部隊等等，都要徵求意見、戶籍地等等，舉例來說，原則上義務役當然是在戶籍地，但是本島、外島有差別的，外島不見得有兵源，可能就要抽籤到外島去，部隊運用是有彈性，台灣防衛作戰槍砲最好不要響，一響的話，處處是戰場，沒有前方、後方之分。

邱國正進一步指出，「很多人問，什麼時候打什麼，我怎麼知道呢？國軍會持續關注，任何一個行動出來都會有偵候，很多可能行動通通列出來，像前幾天有委員說機場怎麼樣的話，比這個還要嚴峻的可能，我們都列出來了，不會講說你看國軍沒輒，我們國軍怎麼會沒輒呢？這樣等於把問題搞偏了，不太去談論這些，對於學者專家的一些論點都也予以尊重。

媒體追問「是否代表有一些義務役可能還要去戰鬥部隊？」邱國正回應，國軍已經講得很清楚了，志願役、義務役怎麼樣配套，將來可能還有保險的問題，都是一步步在做，其他有不同的聲音，但我不予置評，很多學者專家的一些論點，我都沒有去反駁、各自表態，我們工作照期推動。