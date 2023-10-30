曾精準預測2007與2008年金融危機的知名經濟學家希夫（Peter Schiff）近期針對美國經濟前景發表看法，他警告，目前的情況與2008年間相似，正面臨一場巨大的經濟與金融危機衝擊，且升息無法阻擋通膨上漲，阿根廷的現在就是美國的未來。

綜合外媒報導，希夫多次在社群軟體上發文指出，美國第三季GDP成長4.9%，不代表經濟成長優於預期，而是比官方預測更高的通膨率，經濟成長數字是由更高的消費和政府支出所推動的。

希夫提到，當預算赤字與債務不斷上升，升息對降低通膨沒有任何效果，從阿根廷的例子就可以窺見美國的未來，「美國國債殖利率有可能繼續飆升，現在非常接近國債崩盤的時刻，美元有可能大幅貶值，導致經濟與生活水準大幅下滑。」

希夫對未來相當悲觀，直白警告美國經濟已經陷入結構性的疲軟，聯準會的政策可能引發失控的通貨膨脹，並造成美元、債券及經濟的困境，危機儼然已成為定局。