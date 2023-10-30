俄羅斯聯邦高加索地區達吉斯坦共和國數百名暴徒，昨（29）日晚間闖入當地一座機場，準備包圍一架從以色列飛抵的班機，據悉機師獲報後臨時轉降臨近機場，不過暴徒仍前往該座機場等待客機。畫面顯示，數百人闖進機場航廈、機場跑道，有人查看跑道上一架飛機的引擎是否有躲人，甚至有人跳上一架飛機的機翼，有暴徒嗆聲「要殺了猶太人」。

綜合路透社、《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）、英國《衛報》（The Guardian）報導，數百人昨日晚間闖入達吉斯坦共和國馬哈奇卡拉（Makhachkala）一座機場尋找以色列人，原來這些人受到網路貼文煽動，呼籲包圍一架從特拉維夫飛抵的班機。

⚡️People in Dagestan stormed the airport in the regional capital Makhachkala, where a flight from Tel Aviv was due to arrive. The enraged crowd was looking for Israelis. As a result of the unrest, the airport had to be closed pic.twitter.com/0BF6L1HsxA — RT (@RT_com) October 29, 2023

據悉機師提前接獲機場有暴徒闖入的警告，因而轉降臨近機場，不過暴徒們仍抵達該座機場，機組員因此封鎖機上所有緊急出口，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）隨後宣布關閉機場，所有航班轉降其他機場，消息人士透露，機場內少部分的以色列人及猶太人已受到保護，他們稍後將撤離至莫斯科。

There's a stand-off between the Lynch mob and Russian security forces on the tarmac of the airport in Dagestan.



The mob is trying to lynch Jewish passengers arriving on a plane from Tel Aviv. pic.twitter.com/BshbbxQozd — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

New footage showing pro-Palestine Islamists storming Makhachkala airport in #Dagestan, #Russia tonight in-order to kidnap or kill #Russian jews and #Israel citizens onboard Flight WZ4728 of Red Wings from #TelAviv tonight. #Russian National Guard later retook the airport from the… pic.twitter.com/XrSK0FP7MB — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 29, 2023

網路上流傳的畫面顯示，大批暴徒闖入機場航廈、停機坪，有人查看停機坪上一架客機的引擎，懷疑有人躲在引擎裡，也有人跳上一架飛機的機翼。

BREAKING:



A Lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia and is now going from plane to plane looking for Jewish passengers.



A plane from Tel Aviv was landing.



In this video, they interrogate one of the plane technicians, asking him:



"tell us where the Jews are" pic.twitter.com/CEHrjrBmez — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

The hunt for Jews at the airport in Dagestan continues, to the soundtrack of “Allahu Akbar” screams. They even look into the plane’s engines, maybe someone is hiding there. Pogroms, a proud Russian tradition, now carried out by Muslim mobs running free with zero police presence pic.twitter.com/XaH3z9OvtH — Boaz Arad 博雅 (@aradboaz) October 29, 2023

這些人揮舞巴勒斯坦旗幟、手舉標語，標語上寫道「我們反對猶太難民」，他們邊跑邊咆哮「真主偉大」（Allahu Akbar），影片中也有暴徒表示：「我們為了猶太人來這裡，我們要用刀殺死他們，並用槍射殺他們。」

This is the size of the lynch mob trying to attack Jewish passengers at the airport in Dagestan, Russia.



Hundreds of men looking for Israelis who arrived on a flight from Tel Aviv.



They are checking everybody's passports to see if they are Israeli. pic.twitter.com/M2SRvK9IXh — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Guy interviews a young kid in the airport lynch mob in Dagestan.



“Why are you here?”



“I came for the Jews”



“The Jews?”



“Yes, to kill them”pic.twitter.com/FM8eTJCXEm — AG (@AGHamilton29) October 29, 2023

暴徒們也盤查下機旅客，詢問他們是否為以色列人，一支影片中，一群暴徒包圍一名自稱來自烏茲別克的男子，不過暴徒們不相信，要求他出示護照佐證。

BREAKING:



The lynch mob which stormed the airport in Dagestan, Russia to search for Jews as a plane was landing from Tel Aviv has found its first “suspected Jew”



He tells them he is Uzbek, but they don’t believe him



“Take his passport, search his phone” pic.twitter.com/9gKteyKFz0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

俄羅斯聯邦航空運輸局後續宣布，莫斯科時間晚間10時20分已清除所有「非法公民」，達吉斯坦衛生部指出，這起事件釀成20人受傷，當中2人傷勢嚴重，以色列外交部指出，傷者中不包含以色列人。

俄羅斯達吉斯坦共和國數百名暴徒29日晚間闖進一座機場，試圖攻擊以色列人及猶太人。（圖／美聯社）

BREAKING:



The lynch mob which stormed the airport in Dagestan, Russia to search for Jewish passengers are now looking for Jews in cars near the airport and are clashing with police officers trying to stop them.



Here, they can be seen trying to flip over a police car pic.twitter.com/0I2CczJ4uB — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

儘管機場暴亂事件已落幕，不過受以哈衝突惡化影響，以穆斯林為主的達吉斯坦，當地少數猶太人安全逐漸受到威脅，當地宗教領袖預估，可能必須撤離800戶猶太家庭。前莫斯科猶太教首席拉比葛德史密特（Pinchas Goldschmidt）發文表示：「我們接獲通知，達吉斯坦4個城市的暴徒嗆要殺害猶太人。」