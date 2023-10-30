俄羅斯聯邦高加索地區達吉斯坦共和國數百名暴徒，昨（29）日晚間闖入當地一座機場，準備包圍一架從以色列飛抵的班機，據悉機師獲報後臨時轉降臨近機場，不過暴徒仍前往該座機場等待客機。畫面顯示，數百人闖進機場航廈、機場跑道，有人查看跑道上一架飛機的引擎是否有躲人，甚至有人跳上一架飛機的機翼，有暴徒嗆聲「要殺了猶太人」。
綜合路透社、《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）、英國《衛報》（The Guardian）報導，數百人昨日晚間闖入達吉斯坦共和國馬哈奇卡拉（Makhachkala）一座機場尋找以色列人，原來這些人受到網路貼文煽動，呼籲包圍一架從特拉維夫飛抵的班機。
據悉機師提前接獲機場有暴徒闖入的警告，因而轉降臨近機場，不過暴徒們仍抵達該座機場，機組員因此封鎖機上所有緊急出口，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）隨後宣布關閉機場，所有航班轉降其他機場，消息人士透露，機場內少部分的以色列人及猶太人已受到保護，他們稍後將撤離至莫斯科。
網路上流傳的畫面顯示，大批暴徒闖入機場航廈、停機坪，有人查看停機坪上一架客機的引擎，懷疑有人躲在引擎裡，也有人跳上一架飛機的機翼。
這些人揮舞巴勒斯坦旗幟、手舉標語，標語上寫道「我們反對猶太難民」，他們邊跑邊咆哮「真主偉大」（Allahu Akbar），影片中也有暴徒表示：「我們為了猶太人來這裡，我們要用刀殺死他們，並用槍射殺他們。」
暴徒們也盤查下機旅客，詢問他們是否為以色列人，一支影片中，一群暴徒包圍一名自稱來自烏茲別克的男子，不過暴徒們不相信，要求他出示護照佐證。
俄羅斯聯邦航空運輸局後續宣布，莫斯科時間晚間10時20分已清除所有「非法公民」，達吉斯坦衛生部指出，這起事件釀成20人受傷，當中2人傷勢嚴重，以色列外交部指出，傷者中不包含以色列人。
儘管機場暴亂事件已落幕，不過受以哈衝突惡化影響，以穆斯林為主的達吉斯坦，當地少數猶太人安全逐漸受到威脅，當地宗教領袖預估，可能必須撤離800戶猶太家庭。前莫斯科猶太教首席拉比葛德史密特（Pinchas Goldschmidt）發文表示：「我們接獲通知，達吉斯坦4個城市的暴徒嗆要殺害猶太人。」
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