台積電放棄龍科三期引爆藍綠政治口水戰，反龍科三期自救會30日前往行政院陳情，痛批即使台積電退出政院仍要徵收，但接續是誰進駐、徵多少地仍未知。對此，行政院長陳建仁30日說，他已請國科會和相關單位繼續跟地方政府和民眾溝通，希望在方案報院之前讓大家了解，也盼眾人能將幫助台灣科技產業蓬勃發展作為目標。

陳建仁上午出席2023年臺灣科普環島列車開幕式前接受媒體聯訪，媒體詢問龍科三期徵收爭議，居民質疑前桃園市長、行政院副院長鄭文燦對外稱已開多次協調會，但遭徵收民眾都沒參加過，直呼政府強徵地違法違憲。

陳建仁說，半導體產業是台灣的護國神山，對於半導體產業支持，無論是國科會或政府其他單位一直都極力協助，包括用地、用電、用水，以及人才，盼使半導體產業能夠蓬勃發展。過程當中，包括園區選定，政府都會跟民間團體做很好的溝通，相信未來龍科三期計畫報院之前也會如此。

陳建仁指出，就龍科三期溝通部分，他已請國科會和相關單位繼續跟地方政府和在地民眾做良好溝通，希望在方案報院之前，大家都能夠了解，政院尊重廠商選擇什麼樣的地方設廠，也希望地方政府還有所有的民眾，都要秉持一起幫助台灣科技產業不斷地蓬勃發展，作為我們的目標。

他說，希望大家一起努力，使得半導體產業乃至龍科三期發展，讓台灣能夠成為一個高科技產業蓬勃發展的好地方。