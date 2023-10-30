中醫大新竹附醫一般外科醫師古君平說，「達文西機械手臂單吻合迴腸雙通道胃繞道減重手術」，較不會有營養缺失狀況，也能改善胃食道逆流問題。（羅浚濱攝）

新竹縣20歲莊姓學生夢想當警察，通過警專筆試，但體重102公斤，身體質量指數（BMI）34.3超標，體能測驗恐無法過關，求診中醫大新竹附設醫院做「達文西機械手臂單吻合迴腸雙通道胃繞道減重手術」，術後3個月成功減重31公斤，順利圓夢錄取警專正取。

莊男為了當波麗士，在媽媽的支持下決心甩重，3個月體重從102公斤減到71公斤，他和母親相當開心，感謝一般外科醫師古君平幫助圓夢。莊男母親說，兒子減重後自信心提升，從此擺脫「胖子」的稱號。

古君平表示，常見的減重手術包括袖狀胃切除（胃縮小）及胃繞道，此次採用新型「達文西機械手臂單吻合迴腸雙通道胃繞道手術」，以最新術式合併達文西手臂的優勢，手術時間2小時。

古君平說，目前在台灣仍以縮胃及胃繞道手術為大宗，然而部分患者在術後有胃食道逆流及營養缺失等問題，為了改善相關併發症，單吻合迴腸雙通道胃繞道手術是可以考慮的治療手術。

單吻合迴腸雙通道胃繞道手術，利用「雙通道」的特性，主要食物透過遠端小腸吸收，部分食物經過十二指腸及近端空腸，比較不會有營養缺失的狀況，無殘留胃病變疑慮，同時讓胃內壓力減小，改善胃食道逆流問題。

古君平表示，一般造成肥胖是熱量的攝取不平衡，因熱量攝取遠超過消耗，以致過多的熱量轉成脂肪後累積於身體內，易造成高血壓、高血脂症、心血管及糖尿病等慢性疾病，肥胖透過手術1年可減輕體重約4成，但必須注意健康飲食，如果無法抵抗高油高熱量美食誘惑，可能5年後還是會復胖。