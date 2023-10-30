退役網球球王山普拉斯（Pete Sampras）向外界公開妻子罹癌的消息，他的妻子布里姬特（Bridgette Wilson）今年50歲。山普拉斯坦承這段時間很辛苦，他對媒體聲明：「我一向是個安靜與低調的人，但過去這年是我家庭的重大考驗，我決定向大家說明此事，我的妻子布里姬特去年12月確診卵巢癌，她開過刀，歷經化療，持續進行標靶治療。」

山普拉斯與布里姬特在2000年結婚，育有兩子，長子20歲，次子18歲。「看著兩個兒子站出來支持布里姬特，看著她持續做個好妻子與好媽媽，這一切都激勵人心。我知道如果無法啟齒就難以獲得支援，因此我謙卑地請求大家在這段期間為我的家人祈禱。」

布里姬特是1990年的美國青少女小姐，參與過影視演出。她的病況公開之後，很快獲得球迷支援打氣，英國名將安迪莫瑞（Andy Murray）在Ｘ平台發文為她祈禱。

今年52歲的山普拉斯是網球4天王時代之前最偉大的選手，他在1993年登頂球王寶座並維持286周，生涯14座大滿貫單打金盃，包括7次溫布頓公開賽冠軍，他的罩門是紅土場地的法網，從來沒打進法網決賽。