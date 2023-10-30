苗栗市民代表朱毅君昨天傳出因肺炎病逝。（摘自朱毅君臉書）

國民黨籍苗栗縣苗栗市民代表朱毅君，今年7月20日因腦幹出血送醫，與病魔抗爭3個多月，昨天29日晚間傳出因肺炎病逝、享年41歲，消息傳出讓地方政壇、鄉親對此百般不捨。

朱毅君曾擔任苗栗縣青工總會總會長，是國民黨苗栗中生代明日之星，在苗栗市民代表第2選區，連續3屆當選，熱心地方活動與文化傳承的他，也擔任苗栗縣火旁龍文化發展協會理事長、金虎爺聯誼會會長。

據悉，朱毅君今年7月20日傍晚前到晚上10點多，都在苗栗金虎爺威靈宮，為廟方即將到來的聖壽慶典活動忙碌，當晚他開車返家時，半路突然身體不適，隨即打119求救，但電話才剛撥通，他已經在車上昏迷。

直到路過的路人發現有異，協助報案送醫，而朱毅君送醫搶救後，這段時間都陷入昏迷、病情沒有改善，直到昨天晚上因為肺炎病逝，據了解他生前有高血壓病史，平時也有服藥控制。而根據市民代表第2選區有3人名額，朱因病過世，但沒有缺額過半，因此不會辦理補選。

對於朱毅君病逝消息，苗栗市地方都感到震驚不捨。苗栗市長邱鎮軍表示，朱毅君生前樂觀開朗又和氣，不論黨派總是能跟眾人處得很好，且常常帶著愛犬「冬菇」參與各大活動，是非常愛護動物的人，先前更幫忙市民爭取建設苗栗市寵物公園。

邱說，朱毅君在問政方面也非常認真，在黨內也是備受關注的中生代，只要鄉親有所求，都是親力親為，朱當時病倒，他跟大家都是第一時間關切，直到昨天也都有跟家屬保持聯繫，聽聞朱的因病過世，讓人惋惜也不捨。