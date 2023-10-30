2023第24屆Click Awards金手指獎以「宇宙無敵手」為主題，邀請全球菁英帶著優秀的創意作品參與。28日舉行決審評審會議，邀請兩岸24位廣告與行銷、數位專家擔任評審。

金手指獎執委會執行長林淑黛表示，創辦金手指獎之初，因為尚未瞭解網路，連創建比賽辦法都覺得茫然，當時滾石集團董事長段鍾沂曾預告未來互聯網的廣告公司可能會從傳統廣告公司獨立出來，也可能有很多新型態的公司出現，競逐市場，讓傳統廣告公司沒飯吃。24年後的現在，上述情況都已發生，網路廣告與數位行銷的發展越來越好，也超出當年的預期。如同一起創辦金手指獎的詹宏志所說，金手指獎每年辦1次，永遠跟不上網路的發展，所以評審金手指獎的過程是有趣的，但也極具挑戰性。

今年的評審團主席吳孝明也表示：今年的金手指獎整體水準提高許多，既有與時代同步的Web3.0技術應用，也有從洞察出發的各領域數字行銷優秀案例，更有基於品牌形象的創意亮點，因此兩岸的複決審評委很快就達成共識，順利產生每一項大獎得主。這是兩岸廣告行業在專業上的共識，也是華文市場行銷趨勢的共通之處。

位於上海的評審委員：（圖左上至右上）華揚聯眾數字技術首席創意官 孫鑫、網易傳媒行業市場部負責人 李海峰、微博行銷運營總監 孔岩、陽獅集團大中華區全管道商務董事總經理 陳健、資深廣告人/數字行銷專家 吳孝明、中國廣告協會專家顧問委員會主任，上海師範大學影視傳媒學院教授，博士生導師 金定海、電通創意執行創意總監 李宗勳、藍色光標數字行銷機構首席創意官 蔡祥。（圖左下至右下）省廣行銷集團執行總監 簡永志、La Pub首席創意官 李宜聰、英賽副總 王兆鵬、廣州無二創意合夥人 吳智明。（圖／金手指獎執委會提供）

本屆金手指獎計有988件作品參賽，由100位評審進行第一階段篩選，最後選出272件入圍作品。今天分別在上海、臺北兩地彙聚22位評審選出各類獎項的金獎、銀獎、銅獎及佳作，並共同選出年度最佳金手指獎。最終得獎名單將於11月8日在臺北頒獎典禮揭曉。