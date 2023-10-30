台南市率全台之先比照酒駕累犯公布去識別化資訊公告施行高風險駕駛事件資訊後，30日正式公布第一批高風險駕駛名單，分別是25歲傅姓男子及60歲陳姓男子，他們都因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，被公布臉部「馬賽克」照片，市府希望此舉能夠發揮警惕效用。

市府交通局長王銘德表示，今年8月11日公告施行《台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則》後，有2名汽車駕駛人因涉及交通違規肇事致人死亡，經裁決處分完成後，交通局依公開作業原則將相關資訊去識別化，在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」公布第一批事件名單，後續還將定期每月彙整公布1次。

交通事件裁決中心主任劉佳峰指出，第1件違規案件發生在今年8月25日將軍區區道南312線，傅男駕車違規闖紅燈肇事致人死亡；第2件違規案件發生於今年8月30日七股區樹林里99-1號前，陳男駕車行經該處時，車道數雖相同，但左方車不讓右方車先行，違規肇事致人死亡。

劉佳峰還說，2案違規人都已主動到案聽候裁決，除繳納違規罰鍰外，也吊銷駕照，3年內不得考領駕照。

交通局強調，為提高交通安全友善空間，台南市制定並公告施行高風險駕駛事件資訊公開作業原則，其中所謂的高風險駕駛事件，係指違反《道路交通管理處罰條例》，且肇事致人重傷或死亡的駕駛行為，或有其他受社會矚目的交通違規事件。

交通局呼籲，交通違規具有高度的威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，公布高風險駕駛人資訊的目的，主要是期盼能夠發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，以維護交通安全，並保障用路人的生命、身體及財產安全。

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