蘿蔔糕是台灣人最愛的餐點之一，大多都是用煎的，煎得表皮酥脆再加個荷包蛋，一名網友日前好奇問蘿蔔糕最頂吃法是什麼，其中一項提到蘿蔔糕「煮湯」，把網友嚇壞大喊是邪教，不過內行網友卻讚煮湯超好吃，搭配黃番薯、魩仔魚、茼蒿等，非常鮮甜。

一名網友昨天在PTT發文，問大家平常吃蘿蔔糕習慣用煎的、炸的還是煮湯來吃，引起大家熱議，不能接受蘿蔔糕煮湯，「煮湯是啥鬼」、「煮湯真的是邪魔歪道...根本是邪教」、「當然用炸的，炸的油膩膩沾大蒜醬油吃超爽的」、「先煎再炒，加XO醬試試」、「蘿蔔糕煮湯？你不要騙我」。

但有吃過蘿蔔糕湯的網友跳出來平反，讚煮湯超好吃，還分享煮法「煮湯，搭配黃番薯、魩仔魚」、「煮湯真的讚，很甜」、「蘿蔔糕煮湯很好吃啊，我家滿常煮，就是鹹湯圓的湯底」、「蘿蔔糕湯一定要加茼蒿」、「當然是煮湯，就是跟湯圓一樣的概念」、「過年絕對喝鴨肉蘿蔔糕湯」、「蘿蔔糕煮湯像客家湯圓的湯頭」。

至於，為何蘿蔔糕湯漸漸不流行，有人認為因為煮湯比用煎的麻煩10倍，「煮湯備料弄湯頭比較麻煩啊！所以大部分人都吃煎的」。