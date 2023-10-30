外傳民眾黨有意將台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯列不分區立委，綠營質疑她過去支持統一，疑似有共產黨幹部背景，也多次參加統戰活動，但民眾黨主席柯文哲認為， 台灣是多元社會，為何一定要用非我族類去畫分敵我。對此，行政院長陳建仁30日呼籲，各黨在推薦不分區立委時，應將國安保障作為最高指標。

陳建仁上午出席2023年台灣科普環島列車開幕式前接受媒體聯訪，他指出，台灣是具有自由、民主、多元的國家，他尊重各政黨提名不分區立委的權利，但是也要呼籲每一個政黨，在推薦不分區立委的過程當中，希望能夠考量到國家安全的維護，一起都要維護台灣的國家安全。

「我們在一個愈自由、愈民主、愈多元、愈開放的國家當中，我們要珍惜這樣的一個機會。」陳建仁說，大家一起要以國家安全保障，作為我們最高的指標，這樣自由、民主才會永續發展，他也要重申，大家一定要以國安的考量，作為很重要的考慮因素。

此外，媒體也問道，中國大陸介選手法層出不窮，是否應該提高警覺？陳建仁說，中國大陸介入台灣選舉已經不是新聞，但在科技發達且數位技術不斷蓬勃發展的階段，中國大陸介選手法不斷地推陳出新，需要提高警覺，盼民眾都要有很好的新聞識讀能力，分辨錯假新聞及認知作戰，不要受到中國大陸影響，一起維護台灣自由、民主、法治，也使得台灣的自由和民主選舉，能夠成為全世界學習的對象。