許多人都想起床後就排便，認為這樣可讓身體一整天輕鬆無負擔，卻苦無辦法。對此，台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純分享4招幫助早起排便，包括喝300cc溫水、適量咖啡、吃點蔬果及輕度運動。其中她提到，若是對咖啡因過敏者，可用溫水加檸檬、生薑茶來替代，都有促進腸胃道肌肉蠕動的效果。

黃郁純在個人YouTube頻道「【痔零姊姊】黃郁純醫師 大腸直腸肛門外科」，以「早起快速排便」為題上傳新影片。首先她指出，每個人的排便時間並不相同，但穩定的排便頻率很重要，可幫助腸道維持菌相，對其健康有正面影響。

談及早上為何想排便，黃郁純說明，大腦就如同電腦的CPU般，醒來時就像電腦開機，會開始進入運轉狀態，同時也會促使腸胃道收縮速度變快，使糞便開始往前推；在吃過早餐或喝咖啡後，胃部接收到訊息，便進一步引發胃腸反射，促使大腸快速蠕動，排出前一天食物殘渣，產生想排便的動作。

至於該如何幫助早起排便？黃郁純分享簡單4招，第1個是起床喝300cc溫水，不僅有助身體暖和起來，還能刺激胃部引發腸胃反射，促使腸道開始蠕動，達到早起排便的目標。

第2個為飲用適量咖啡，黃郁純提到，根據2022年的研究報告顯示，有將近3成的人喝咖啡後會有想排便的感覺，主要是咖啡因可刺激腸胃道的肌肉收縮，讓腸道開始蠕動，進而促進排便。若本身沒有喝咖啡的習慣，她說，其實喝熱茶也有相同效果；另外，對於咖啡因過敏者，則可選擇溫水加檸檬、生薑茶來替代，都有類似促進腸胃道肌肉蠕動的效果。

第3個是早上吃點蔬果，黃郁純指出，台灣的早餐型態，大多都是澱粉與高熱量，若可多攝取纖維素，適量在早餐添加蔬果、沙拉、果乾、優格、燕麥等食物，都有助促進腸胃道蠕動。第4個則是飯後可以做些輕度運動，她建議像是散步、瑜珈、腹部按摩與骨盆腔運動，都能達到刺激胃腸的效果。

黃郁純補充，每個人的排便都有一定的規律，不是說大腸有糞便就一定會排出。大腦和腸道其實有腦腸軸在控制，大腦會發出適合排便的訊號，其有一個生理時鐘存在，不妨可透過上述所提方法，讓腸道維持較好的排便節奏。