47歲金鐘主持人薛紀綱（小兵）和老婆王湘涵結婚9年，今年4月底被狗仔葛斯齊爆料出軌消息，正面形象跌落谷底。王湘涵近日上節目討論婚姻主題，她坦言不太會管薛紀綱的行蹤，「我先給對方信任，對方才會信任我，我絕對釋出最大的誠意跟善意，所以其實我都不管他的。」以及薛紀綱某天回到家突摔倒，頭破血流的回家嚇了他一大跳。

王湘涵在節目《單身行不行》表示，她從不會問薛紀綱幾點要回家，也沒門禁，「我睡覺就是睡覺了，會為他留一盞燈。」有天她睡夢中聽到電鈴的聲音，她起身查看對講機，因近視深找眼鏡，此時電鈴又響起，她接起電話聽到薛紀綱喊：「開門！」王湘涵驚呼：「門打開，他從電梯門一出來滿臉是血，身上髒兮兮的，臉上還有落葉。」薛紀綱告訴她因天雨路滑，他滑倒頭破血流，爬起又再度摔倒。

王湘涵自曝自己不太管先生的行蹤。(影片來源/東風衛視 Youtube)

王湘涵不捨地說：「他頭破血流的出現，我反省自己是不是應該多多關心他。」主持人邱沁宜好奇問「妳給他空間很大，會不會反而造成他做錯事的機會？」王湘涵認為自己的初衷是彼此信任，主持人再問：「有點後悔結婚嗎？」王湘涵猶豫後點頭，透露老公曾說家事是看不下去的那方做，在教育方面她得不到老公支持，薛紀綱只有否定、扯後腿，「我真的是很無力。」讓她覺得很孤單，還好溝通後有改善一些。

薛紀綱今年夏天被狗仔葛斯齊爆出婚內出軌後，事業與名聲受到影響，更連丟好幾個主持棒。而妻子王湘涵透露，夫妻生活已回歸到過去的模樣，也提到老公薛紀綱出軌一事，該檢討的不只是他，畢竟一個巴掌拍不響，只因為老公是一人就成為箭靶，讓她感到不平；至於會不會原諒小三，她則坦言，不想拿別人的過錯來懲罰自己，把生活過好比較重要，並認為這個人對她而言是「完全不重要的人」。