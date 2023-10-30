【LIVE直播】藍白政黨協商第一階段落幕 朱立倫、柯文哲對外說明

【LIVE直播】朱柯會今登場！ 藍白整合進入政黨協商

朱立倫、柯文哲首次會面結束 4結論曝光「沒提總統產生方式」 @ChinaTimes

藍白整合今（30）日正式進入政黨協商階段，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議。朱柯一到現場就先握手示意，兩人在9時30分許簡短致詞後，便進入會議室進行會談，原預計上午10時30分進行聯合記者會對外說明共同聲明，直至11時許朱、柯才現身，宣布四點共識。

國民黨、民眾黨於30日上午9時30分舉辦政黨協商會議，會前即公布將以「建立聯合政府方式」、「爭取立委席次極大化」、「最強在野總統候選人產生方式」等3大重點為討論主軸，地點選在台北市市長官邸藝文沙龍，柯文哲由競辦主任周榆修陪同，朱立倫則率國民黨副秘書長江俊霆，雙方展開約1.5小時半閉門會談。

會後，雙方共同聲明四點：

一、共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。

二、對於未來發展的共識。在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流。能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」等原則目標。

三、在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。四、兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。