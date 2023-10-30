花蓮狗貓躍動園區11月起將調整開園時間，增加認養場次，提升園內毛小孩回歸家庭溫暖的機會。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府改善收容浪犬浪貓空間，2年前在鳳林鎮打造「狗貓躍動園區」，期間卻受新冠疫情影響，難以全面開放讓民眾預約認養，如今疫情趨緩，園區11月起將調整開園時間，認養場次從每周12次增加到20次，提升園內毛小孩回歸家庭溫暖的機會。

狗貓躍動園區在2021年底啟用，最多可收容330隻浪犬、20隻浪貓，園區共2層樓，1樓除有犬舍、貓舍，還有犬貓美容室、供犬隻到戶外散步的綠地，及放有許多貓跳台的貓咪領養空間等，2樓則有階梯教室及平面教室，供學校作為生命教育的場域。

不過園區開幕後，適逢新冠疫情嚴峻期，難以全面開放讓民眾預約認養，每周僅開放周二、周四及周六上午10時至12時及下午2時至4時，供認養人與犬貓互動、認養，且每場1小時為限，國定假日及連續假日則不開放。

如今新冠疫情趨緩，縣府農業處為增加民眾參訪狗貓躍動園區機會，提升浪犬、浪貓認養率，11月起調整開園時間為每周二至周六上午10時至12時、下午2時至4時，供民眾前往園區參訪及認養，不過基於服務品質，仍採預約制，且每場以1小時為限。

花蓮縣動植物防疫所技正陳奕成表示，為讓狗貓躍動園區工作人員有充分時間整理園區、醫療傷病浪浪及進行防疫消毒作業，以提升園區收容品質，增進動物福祉，11月起每周日及周一為休園日，若民眾有預約參訪及認養問題，可撥打（03）8421452洽詢。

農業處長陳淑雯說，此次調整狗貓躍動園區開園時間及增加認養場次，除讓民眾預約認養時段更有彈性，也期盼能藉此讓園區毛小孩有更多進入家庭的機會。

此外，農業處配合「花蓮縣動物保護自治條例」相關規範，考量流浪犬捕捉業務增添鄉鎮公所清潔隊工作量，11月1日起將參考全國一致性作法，將誘捕與管制等工作回歸至動防所執行。