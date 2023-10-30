美系外資表示，聯發科第三季營運績效優於市場預期，主要動能來自於客戶回補帶動行動業務營收季增加19%，不僅如此，聯發科第四季財測也略優於市場預期，聯發科第四季行動業務營收的成長可能會比第三季更強勁，估季增25~30%，但智慧邊緣和電源管理IC(PMIC)可能仍將疲軟。

美系外資表示，聯發科預計2024年營運將出現成長，智慧型手機SoC(系統單晶片)將回溫，5G智慧型手機銷量會有低個位數成長，整體5G產品比重會有兩位數成長，還有因人工智慧領域不斷增長，企業ASIC(客製化晶片)和邊緣人工智慧產品也將受益。

美系外資表示，更強勁的智慧型手機反彈帶動聯發科第四季營運優於預期，只是，華為重返大陸Android市場，恐使聯發科短期內會出現一些阻力，這意味著聯發科的Android市佔率持續下降。從中長期來看，聯發科在企業ASIC、汽車和ARM等新領域取得強勁進展，但這些領域都是很難在2024年成功有明顯貢獻，故預期股價動能近期在強勁反彈後會有一些波動。故維持聯發科中立評等、目標價780元。

另一家美系外資表示，聯發科第三季業績、第四季財測優於預期，在旗艦天璣9300帶動下，將帶動第四季營運，且目前客戶反饋正向，動能可望延續到2024年。儘管聯發科管理階層並未對2024年營運成長釋出明確數據，但現在預計2024年將是成長的一年，主要動能包括智慧型手機捕貨、高端市佔率增加(主要是高階5G旗艦SoC)。

另外，有鑑於人工智慧需求推動，聯發科目前正在努力爭取ASIC專案市占率，以聯發科來說，其主要競爭優勢為靈活的商業模式、全面的IP組合，以及封裝能力，現在預計一些相關收入將在2025年得到確認，而更有意義的貢獻可能會出現在到2026年。目前維持聯發科買進評等、目標價調升到915元。

亞系外資表示，聯發科第三季業績符合預期，第四季看好在行動業務增強下，單季營收將季增9~15% 但智慧邊緣平台業務的季節性下滑將抵消一部分成長，且預計2024年將是成長的一年。有鑑於更健康的前景，將聯發科目標價從840元上調至860元，評等從劣於大盤上調至優於大盤。

歐系外資表示，隨著通路、客戶庫存回復正常，聯發科智慧型手機SoC營收第三季季增加19%， 管理層預計第四季的成長將更加強勁，毛利率將落在47%左右。展望2024年，預計聯發科在5G智慧型手機需求持續強勁下，營收將成長18%，動能主要來自海外市場的5G換機潮加速。預計2024年全球5G智慧型手機出貨量將達到兩位數成長，其中Android/大陸智慧型手機OEM廠商將成為主要推動力。再者，邊緣人工智慧開發可能會促進更換週期和更高階的智慧型手機SoC需求，不斷改善的需求環境會支持穩定的定價動態，預計2024年聯發科毛利率將穩定在47.2%。長線發展來說，聯發科和Nvidia(輝達)的合作關係將加速聯發科在汽車生態系統發展。另外，在PC領域上，輝達基於Arm(安謀)架構打造中央處理器(CPU)，聯發科為SoC合作夥伴，該產品有可能在2025年推出。整體來說，將聯發科目標價由850元調升到1000元、維持買進評等。