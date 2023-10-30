根據內政部新出版的《全國姓名統計分析》，今年首度統計國人名字取用疊字的情形，女性最常取用的疊字以「婷婷」居冠，男性則是「彬彬」最多，而國人前3大常見名字中「家豪」與「淑芬」蟬聯第一， 而新世代取名各有喜好，以2021年為例，男生取名以「恩碩」最夯，女生以「品妍」最多。

內政部表示，依今年6月30日戶籍資料為基準，前3大取用疊字名字，男性依序為彬彬（55人）、安安（49人）、明明（45人）；女性依序為婷婷（4536人）、玲玲（3834人）、莉莉（3735人）。全國取用疊字人口數有6萬7571人，男性為1220人（1.81％），女性為6萬6351人（98.19％），顯示女性取用疊字名字占絕大多數。

而國人前3大常見名字中，男性依序為家豪（1萬4038人）、志明（1萬2719人）、建宏（1萬2196人）。女性依序為淑芬（3萬1879人）、淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7487人）。值得注意的是，「家豪」自2012年起，「淑芬」自2010年起，連續奪得第一。

隨著世代不同，國人取名趨勢也出現變化，內政部指出，各世代取名各有所好，不僅反映出時代背景，更看得出不同世代對子女的期待。以十年級為例，男性以「承恩」拔得頭籌，「宥廷」、「品睿」亦為熱門選項，女性則以「品妍」、「子晴」、「詠晴」成為主流。到了2021年，男性「恩碩」、女性「品妍」為最夯，「宥廷」、「子睿」、「苡菲」、「雨霏」也獲得取名青睞。

內政部指出，依據今年6月30日全國總人口數2337萬3283人，前十大姓人數為1233萬9778人，占總人口數52.79％；而全國前百大姓人數為2258萬2375人，占總人口數96.62％，可見人口集中大姓情形，極為明顯。前十大姓依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，均為單姓，較2018年減少10萬3098人，其中黃姓減少2萬3980人最多，蔡姓減少2186人最少。

今年全國姓氏數量共計1785姓，其中包括單姓1667姓，人數為2333萬7790人；複姓118姓，人數為2萬7404人；其他包括「原住民傳統姓名」及「以中文原名或外文音譯者」等共8089人。

內政部表示，老化指數是老年人口相對幼年人口比例，今年6月30日全國老化指數為149.05，而全國前二十大姓的老化指數，以郭姓最高為158.64，劉姓次之為157.68另觀察前二十大姓90歲以上人口比率以劉姓0.76％最高；而前二十大姓幼年人口比率則以許姓12.45％最高。

此外，內政部首度依2011年至2022年結婚登記申請書資料統計，跨國（地區）婚姻夫妻總對數為50萬3891對，其中夫妻同姓者有4萬8820對，占9.7％；各國跨國夫妻同姓對數占該國跨國夫妻對數比前10大國家依序為菲律賓、泰國、德國、日本、英國、寮國、法國、印尼、南非、澳大利亞，其中前2大國家占比均超過5成。

內政部說，我國為落實兩性平權政策，於2007年5月23日修正民法，開放子女姓氏可依父母書面約定，自由從父姓或從母姓。經統計，從2012年至2022年出生登記子女從母姓情形由3.83％上升至5.44％，呈增加趨勢，顯示性別平等觀念已漸為國人所接受，平權政策推動逐步落實。

另內政部今年也首度依據2008年至2022年出生登記申請書資料，觀察這段期間平均比率，發現夫妻同姓子女從母姓較全體為高（夫妻同姓為5.87％，全體為4.64％），顯示夫妻同姓下，其子女從母姓意願較高。另依年度觀察，又以2022年最為明顯（夫妻同姓為8.47％，全體為5.44％）。

內政部指出，這次新出版的《全國姓名統計分析》1書，已為第8次編撰成冊，並於10月發行，每本定價200元，民眾如欲瞭解更多姓氏、名字、姓名等統計分析，可上網至國家網路書店及五南文化廣場選購，或至國家書店松江門市及五南文化廣場等地點洽購；書封底也提供QR code電子書下載功能，民眾可利用手機掃描，或直接至內政部戶政司全球資訊網-出版品專區下載運用。