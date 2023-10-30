台股30日早盤開高，延續反彈氣勢，盤中高點來到16,201點，目前指數暫報16,188點，上漲54點，權王台積電（2330）股價維持平盤533元，圓剛（2417）再度攻上漲停，穩懋（3105）法說行情發酵，開盤漲停鎖死，扮演盤面多頭指標。

關注美股上周五表現，道瓊工業指數下跌366點，或1.12％，收在32,417點；標普500指數下跌19點，或0.48％，收在4,117點；Nasdaq指數上漲47點，或0.38％，收在12,5643點；費半指數上漲38點，或1.21％，收在3,227點。

美股表現分歧，四大指數收盤漲跌互見。儘管美國經濟分析公布9月PCE YOY如預期由3.5％降至3.4％，但是月增率0.4％高於預期0.3％，使市場擔憂通膨黏性，將使FED高利率維持更長時間。

此外，消息指出以巴衝突擴大，造成加薩地區通訊中斷，促使避險情緒升溫，推升黃金突破2,000美元大關、原油價格反彈。

統一投顧分析，以巴衝突升級為地面戰，油價居高不下，美國10 年期公債殖利率高檔震盪，市場資金謹慎保守。但基本面表現強勁，美國第三季GDP 初值成長4.9％，近兩年來最快增速，且台灣景氣燈號轉為黃藍燈，景氣回溫，台股短空長多。

預估短線雖有以巴衝突干擾及觀望FED 利率點陣圖，上半周預期震盪，但歐美消費性旺季，及年底台灣選舉行情帶動下，台股第四季到年底仍樂觀看待。操作上選股不選市，可布局IC 設計、網通及光通訊、記憶體、獲利貢獻度高的AI 類股、低軌衛星、汽車零組件及電動車、成衣與鞋材等族群。