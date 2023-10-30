台積電薪水高、福利好，是許多科技人出社會之後的目標，不過高工時、高壓的工作環境，也不是每個人都可以忍受，一名網友在在Dcard以「台積電沒有保護吹哨者」為題發文，直指要在台積電生存下去就絕對不要使用申訴管道。

該名網友說，在台積電內部的申訴系統管道，上面所寫的人事時地物，全部都會被處長跟直屬部門經理看到，而他們那些高階長官會「完全無視」沒有要處理問題，只是處理你這個提出問題的人，然後你就會開始被逼退。

原PO強調，要在台積電生存下去就絕對不要使用申訴管道，不要相信董事長劉德音、總裁魏哲家說的有6種內部申訴管道完全匿名保護，他透露與朋友們早就走過申訴管道，結果不是被搞到解雇，就是每天上班被搞到被逼迫離職。

「這樣的公司被台灣稱作護國神山，沒進來不知道，進來後還以為到地獄」，原PO直言，台積電完全沒有保護吹哨者，而是完全「實名制」，希望大家能夠相信網路上的這些文章，都是非常真實的。

其他網友紛紛表示，「公司只會逼退不重要又不聽話的 人再找就有 外面很多人搶進」、「我去年進去台積電，寫了新人問卷一題老闆都沒有每週固定關心我，然後隔週直接被老闆抓去關切」、「沒工會就是這樣，張忠謀還沾沾自喜這是台積電的競爭力」；也有網友說「這正常啦，哪天你去外面公司上班，你會發現外面也一堆台企大公司這樣搞，然後薪水還比台積電低」。