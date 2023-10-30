第十屆北京香山論壇30日舉辦開幕式，本屆有美國、俄羅斯等90多個國家地區和國際組織出席，參會代表數量和層級創新高。（吳泓勳攝）

第十屆北京香山論壇30日上午舉辦開幕式，由大陸中央軍委副主席張又俠進行致詞。他表示，中方倡導應尊重各國彼此核心利益和重大關切，直指台灣是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會普遍共識，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國與中國軍隊都絕不答應、絕不手軟。他更暗批美國，冷戰思維早已不合時，個別國家始終抱著你輸我贏的零和思維，使世界充滿戰爭陰霾和人道主義災難。

張又俠表示，希望各國軍隊發展以信相交，將繼續深化中俄兩軍戰略合作和戰略協作，也願按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，發展中美關係軍事關係。

張又俠表示，如今全球地緣政治形勢嚴峻，應努力消滅戰亂衝突，環顧當今世界，熱點問題此起彼伏，但個別國家唯恐天下不亂，蓄意製造動盪，插手地區事務，干涉別國內政，策動顏色革命，人為製造很多地緣矛盾，強調必須高度警惕人為激化矛盾、渲染對抗以避免戰略誤判，當務之急是防止地區熱點升級失控。

張又俠指出，體會對話協商是化解分歧的最佳途徑。從歷史上看，衝突最後都需要通過對話解決，中方也積極推動熱點降溫，在朝鮮半島、阿富汗、敘利亞、伊朗、俄烏等問題上，堅持勸和、凝聚更多共識、支持政治解決烏克蘭危機，並呼籲以巴衝突立即停火並早日恢復。