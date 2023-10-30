蔡英文總統車隊日前行經松山機場附近，有騎士疑似不滿交管太久比出不雅手勢，遭員警喝斥，引發外界爭議，總統府昨說，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。行政院長陳建仁30日解釋，當時因維安所需必須做交通管制，謝謝警察同仁維持交通，也謝謝民眾能夠配合。

由於該車隊經過後，進行交管的員警將比出不雅手勢的機車騎士攔下，警方解釋，是擔心對方接下來會有危險舉動，最後也沒開單，卻引發社會不同的討論聲音，而總統府昨天證實該車隊確實為蔡英文總統車隊。

至於有民眾向總統車隊比不雅手勢受到警察關切，總統府發言人林聿禪表示，基於安全考量及依照特種勤務條例規定，正副元首於路程中依例執行交通管制措施；她說，昨日總統車隊行經該路段時，紅燈控制約在2分半左右，總統府感謝警察同仁執行勤務的辛勞，而因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

對此，陳建仁上午出席2023年台灣科普環島列車開幕式前接受媒體聯訪，他說，根據維安以及特勤條例，需要做交通管制，謝謝所有警察同仁的辛勞來維持交通，而在這個過程當中，影響到民眾的交通順暢，請民眾都能夠了解，也謝謝大家能夠配合。