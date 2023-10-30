一名郭姓船長於2017年受邀至香港走私卻遇上船難，一行人跳船換乘救生艇，僅呂男不敢跳而隨船海上漂流，生死未卜。郭男獲救後向港警謊稱船上僅此一行人等，刻意隱瞞呂男落海一事，甚至還侵吞同伴予以呂男其中54萬元的安家費用。高雄高分院經更一審調查，依侵佔罪判刑7月定讞，另觸犯遺棄罪因無管轄權，改判公訴不受理。可上訴。

根據判決書，郭姓男子於2017年10月26日邀請呂男、陳男二名友人為走私而搭機前往香港，並於11月1日晚間在香港南ㄚ島附近海域，偷渡乘坐不明香港籍船舶出海。同行6人來至外海處後，船體為不明原因進水下沉，郭男及其他人均跳船至救生艇，呂男則因不敢跳船而隨船舶沉沒海中，至今仍下落不明。

郭男5人在海上漂流兩日，並於11月3日傍晚5時許幸遇丹麥籍船舶救援返港。為了避免香港警方查悉走私之不法犯行，郭男面對丹麥籍船員及警詢時，謊稱船舶上人數為5人，表示人員均已獲救，刻意隱瞞呂男落海情事，導致未即時通報海事人員，錯失最佳救援機會。更甚，一名同伴自取73萬元安家費予以呂男為安家費，郭男甚至還私吞大半近54萬元。

原告呂妻主張，郭男作為船長，明知基於船長職責，應有盡力救助遇難人員的義務，而郭男為免曝光走私情事，竟向港警刻意隱瞞呂男海上去向，以至最終錯失最佳救援時機。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，後依遺棄罪、侵占罪二罪，各處7月有期徒刑，應執行1年徒刑。檢方與郭男不服上訴，高雄高分院更一審調查，仍然判處侵占罪刑；至於遺棄部分則因無管轄權，改判公訴不受理。可上訴。