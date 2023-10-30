中國大陸稅務部門近期對富士康在廣東、江蘇等地進行稅務稽查，自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的用地情況進行現場調查。鴻海對此發表重訊表示，合法合規為鴻海在全球各地的基本原則，集團會積極配合相關單位的作業辦理。

鴻海近期股價表現明顯疲弱，短、中、長期均線同步向下，三大法人同步偏空，上周合計遭賣超達12萬3477張，其中外資大舉賣超12萬471張、自營商賣超2082張、投信賣超924張。合計2周以來鴻海已遭三大法人賣超15萬2801張。

鴻海2023年9月自結合併營收6607.4億元，月增達60.05％、年減19.65％，登上今年新高。合計第三季合併營收1.54兆元，季增18.43％、年減11.65％。累計前三季合併營收4.3兆元、年減7.65％，三者均創同期次高。

鴻海受惠蘋果新款iPhone備貨需求，第三季營收表現符合預期。展望後市，由於下半年為資通訊（ICT）產業傳統旺季，因此營運會逐季加溫，預計第四季將較第三季顯著成長。鴻海將於11月14日召開法說會，說明第三季財報及最新營運展望。