世豐2023年第三季合併營收為新台幣5.08億元，季減1.85%，雖受到歐、美地區客戶拉貨力道保守影響，惟隨著集團積極深化全球接單動能、與客戶客製化開發合作，帶動旗下DIY居家裝修、建築工業兩大領域客戶下單需求持續拉升，加上台幣貶值挹注業外匯兌利益貢獻，挹注2023年第三季稅後淨利達0.77億元、每股稅後盈餘(EPS)達1.46元，分別季增37.57%、35.19%。

世豐表示，第三季美洲、歐洲地區銷售比重分別為64%、14%，集團透過不斷提升客製化研發設計能力、滿足客戶訂單交期等，以及旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等新品持續創造美洲地區營收表現穩定成長，此外，為了進一步推升整體銷售業績，集團仍積極加大對歐洲市場的業務擴展力度、擴展歐洲銷售產品線，以及歐盟對大陸進口螺絲課徵反傾銷稅的背景下，成功受惠業務轉單效應，挹注第三季歐洲地區表現較上季成長22%水準。

世豐指出，憑藉集團旗下擁有豐富螺絲產品線，且其螺絲產品皆擁有良好耐腐蝕、高強度、耐疲勞，以及螺桿螺桿切削性能等高附加價值，同時仍積極專注於爭取新客戶業務拓展機會，並與客戶共同合作開發新款螺絲產品，以利於優化客戶產品訂單組合，另一方面，世豐仍持續實施嚴格控制營運成本和費用策略，加上台幣匯率貶值挹注業外匯兌利益貢獻，帶動第三季毛利率、營業利益率分別攀升至22%、15%表現，分別較上季增加4、5百分點。

世豐董事會決議通過2023年第三季盈餘分配案，總計將發出現金股利新台幣0.79億元，每股配發現金股利1.5元，以今年第三季稅後淨利0.77億元、每股稅後盈餘(EPS)1.46元，相當於超額配發，配息率達103%，集團以較為彈性之股利配發方式，將整體營運成果回饋給全體股東投資大眾，並致力打造中長期營運穩健發展基磐。

展望2023年第四季，世豐持審慎樂觀看法。觀察美洲地區客戶持續保持良好庫存去化，且市場對於螺絲螺帽產品仍保持一定需求，加上集團透過持續完善旗下螺絲產品線、滿足多元市場應用，以期增添旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品業務接單表現，不僅如此，世豐亦打造具有出口至歐洲零關稅優勢的越南新廠，隨著旗下越南廠目標於今年底邁入試量產階段，有助於為集團提升良好市場競爭利基、奠定良好螺絲產業地位，並推升集團未來整體營運良好發展動能。