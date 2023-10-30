目前美國西德州中質原油期貨價格跌1美元或1.2%，報每桶84.54美元。布蘭特期油跌98美分或1.1%，報每桶89.50美元。

上周五以色列宣布擴大進攻加薩的陸戰規模，加劇了中東地區衝突可能擴大的擔憂，布蘭特和美國期油應聲飆漲3%。該地區占全球石油產量約三分之一。

CMC Markets分析師Tina Teng表示，投資人正屏息觀望周三（11月1日）聯準會公布貨幣政策會議結果、美國非農就業報告，以及科技巨頭蘋果發布財報，以尋找美國這個全球最大原油消費國經濟是否放緩、進而衝擊其原油需求的跡象。他表示，儘管以色列和哈瑪斯的戰爭升級，但地面戰已是意料之中的事，周末的局勢顯示以哈衝突並沒有進一步擴大為規模較大的地區戰爭，這導致油價下跌。

稍早前外媒報導，在下令擴大進攻加薩的48小時後，以色列周日公布了坦克車在巴勒斯坦飛地（enclave）西岸集結的照片，暗示接下來可能包圍加薩的主要城市。

由伊朗支持的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在10月7日突襲以色列，引爆了這場多年來中東地區最激烈的軍事衝突。全球正緊盯這場以哈戰爭是否擴大為區域戰爭。