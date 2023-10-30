毒梟於2023年5月透過咖啡機藏毒品海洛因，檢警等單位查獲42塊海洛因（見圖）。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄橋頭檢警與法務部調查局南部地區機動工作站日前偵破一件從泰國走私毒品海洛因磚42塊，市價約1億元。為了躲藏警方查緝，此毒品集團還將海洛因藏在咖啡機，企圖蒙混過關。4名毒梟拘提到案後，檢方依毒品危害防制條例提起公訴，橋頭地院對4名毒梟裁定羈押。

橋頭地檢署於今年5月接獲財政部關務署台北關、法務部調查局南部地區機動工作站情資，查有毒梟以進口咖啡機的名義，自泰國夾藏海洛因磚入境。檢方於是指揮法務部調查局南部地區機動工作站、高雄市岡山警分局、旗山警分局等組成專案小組偵辦。

此案經追查後，查得收貨的邱姓男子及指示的范姓男子，以及協助毒品咖啡機搬運的林姓、范姓男子等人。邱姓男子為了賺錢，同意以100萬元報酬為代價，當人頭具名收受裝有毒品的海外包裹，經邱姓男子收受包裹後，再與范姓男子等人共商將包裹載運至偏僻的地方開拆並確認內裝的毒品，但此舉遭海關及專案小組人員查獲，免於流入市面，成功攔阻毒品入境。

此集團的4人經拘提到案後，均經法院裁定羈押，此案經偵查終結，依法提起公訴。依毒品危害防制條例第4條第1項，運輸第一級毒品為死刑或無期徒刑的重罪，檢方希望民眾勿為高額報酬以身試法。