生成式AI與大型語言模型（LLM）相關需求爆發，吸引大型雲端業者、主要伺服器品牌商皆加入AI伺服器軍備競賽，並將採購重點集中於採用高頻寬記憶體（HBM）為主的高階AI伺服器。

DIGITIMES研究中心預期，2023年全球主要雲端業者與品牌高階AI伺服器出貨量，將有8成以上集中於前五大業者。其中，注資OpenAI ChatGPT、並大量投入生成式AI雲服務的微軟（Microsoft），直接透過代工廠生產的高階AI伺服器出貨將稱冠。

長期投入生成式AI、也掌握關鍵技術的谷歌（Google），以投入自家研發的張量處理器（TPU）做為主攻的高階AI伺服器機種，透過代工廠產量將排名第二。最積極部署開源LLM模型的Meta出貨將居第三。

亞馬遜（Amazon）雖然投入腳步較慢，但也積極與第三方業者合作，預期透過代工廠出貨排名第四。美超微（Supermicro）、戴爾（Dell）、輝達（NVIDIA）及慧與（HPE）等品牌業者出貨則緊追在大型業者後。

至於高階AI伺服器採用的加速器種類，DIGITIMES 研究中心分析師蕭聖倫預期，今年NVIDIA HGX GPU系列將占近8成，其中H100 HGX出貨略多於A100 HGX。TPU因Google積極採用占比將逾1成，其他主要為PCIe版的NVIDIA 100系列，及少量的NVIDIA GH200與AMD、英特爾（Intel）等業者的高階GPU。

高階AI伺服器代工廠出貨方面，蕭聖倫預期英業達(2356)與美商ZT Systems，將分別為L6與L10～L12製造的最大贏家。前者因掌握多個大型雲端業者及品牌商訂單，今年占L6比重將近6成。

而ZT Systems則因早期即與大型雲端業者及相關技術提供者合作，具備大型GPU叢集系統整合技術優勢，蕭聖倫預期其L10～L12占比將近5成。至於台廠中，則以廣達(2382)在L10～L12布局最積極。