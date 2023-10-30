日本不少美食深受台灣人喜愛，一名男子近日逛夜市發現「日本正宗章魚燒」攤販，用道地的手法烹調，老闆還是日本人，原以為會爆排隊人潮，結果每次經過都很冷清，好奇問原因，網友秒懂並解釋，過去在夜市吃到的章魚燒，表皮金黃酥脆是改良過的，和日本正宗軟爛的口感不一樣，一票網友都說「正宗章魚燒真的不好吃。」

原PO昨（29）日於PTT八卦板指出，以前常見的章魚燒攤販，大多是藍色招牌、用紙船餐盒裝，但現在夜市賣章魚燒攤販招牌都標榜「日本正宗章魚燒」，還強調章魚燒口味和台灣不一樣。

原PO說，販售章魚燒的老闆是日本人，加上道地的料理手法，理應有很多人排隊搶買，結果屢次經過都沒人，好奇問原因。

疑問上線，網友皆表示，過去在夜市吃到的章魚燒，表皮金黃酥脆是迎合台灣人口味、改良過的，日本正宗章魚燒的較軟爛，「不合台灣口味，難吃啊」、「日本正宗不好吃」、「日本的麵糊都弄半熟」、「太軟爛，台灣自己改良的，反而比較好吃」、「正宗的章魚燒內部太軟爛」、「日本正宗的軟趴趴的。」