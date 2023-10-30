聯合國大會27日通過決議，要求以色列和哈瑪斯立即於加薩走廊人道休戰。美國在內的14國投票反對，英、德棄權，法國贊成，反映西方間微妙落差和當今地緣態勢。

控制加薩走廊的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列引爆雙方新一輪戰事，隨以軍地面部隊29日深入加薩，衝突非但未見緩解還有升溫趨勢。

聯合國大會27日通過不具約束力但有政治影響性的決議，要求「立即和持續的人道主義休戰，從而促成停止敵對行動」，並敦促「立即」提供用水、食物、醫藥、燃料和電力，並試圖為聯合國和其他人道機構提供無障礙通道，同時譴責「所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為」。

英國廣播公司（BBC）報導，這項決議投票時120國贊成、14國反對，另有45國棄權。美國、以色列、匈牙利、瓜地馬拉等14國投反對票。

然而加拿大、英國、德國、義大利等公開支持以色列的盟國棄權；法國及西班牙投贊成票，西班牙還敦促歐洲領袖們「別讓我們成為種族滅絕幫凶」。

絕大多數阿拉伯國家都投贊成票，並強烈譴責以色列的軍事行動，只有伊拉克與突尼西亞棄權。

近期接待過哈瑪斯但同時也與以色列維持關係的俄羅斯投贊成票。

大部分南美國家也都投下贊成票，哥倫比亞還揚言與以色列斷交；巴拉圭是唯一投反對票挺以的南美國家。

亞洲國家也近乎一致投票贊成，與以色列強化雙邊關係的印度棄權。（譯者：陳亦偉）1121030