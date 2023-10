經典影集《六人行》「錢德」馬修派瑞(Matthew Perry)昨(30)日驚傳猝逝,引起全球劇迷哀悼,美國知名歌手CP查理聽聞此訊後,昨在澳洲墨爾本演唱會上,臨時更改曲目悼念馬修,鋼琴彈出《六人行》主題曲《I'll Be There for You》前奏,全場掀起騷動隨即大合唱,沒想到他緊接著唱起《玩命關頭7》片尾曲《See You Again》,網友看到現場片段直呼:「我哭瘋了。」

CP查理昨在演唱會上將《六人行》的主題曲《I'll Be There for You》與《玩命關頭7》的《See You Again》兩首歌串連,帶領全場歌迷向馬修致意,前者已經被劇迷們耳熟能詳,且都能琅琅上口,合唱片段流出後令大批網友,表示以往聽到《I'll Be There for You》是愉悅和輕鬆的,現在再聽卻充滿悲傷,不料後面接著《See You Again》,淚腺瞬間潰堤。

CP查理在演唱會上悼念馬修派瑞。(影片來源/Siesonal Adventures Youtube)

據《People》雜誌報導,馬修的家人對於他的不幸死亡感到心碎,沉痛表示:「我們為失去了摯愛的兒子與兄長而傷心欲絕。馬修作為一名演員和朋友,帶給世界許多歡樂。你們對他來說意義非凡,也感謝大家的關愛。」馬修1歲時父母離異,他跟著母親生活,雙親後來各自再婚生小孩,他也因此多了5位手足。

這首由Wiz Khalifa及Charlie Puth共同演唱的《See You Again》是專門寫給2013年因車禍過世的保羅沃克,當時《玩命關頭7》尚未結束拍攝。消息一出,除了影迷震驚以外,對於同劇演員,尤其私下兩人還是超級好友的馮迪索來說要繼續拍攝少了保羅沃克的玩命關頭真的非常艱難。