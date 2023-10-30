根據目擊民眾表示，轎車先是逆向衝進對向車道，與對向車碰撞後，才失控撞進加油站，就連加油機整台都倒了。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣花壇鄉彰員路一段1間加油站，今天上午突然衝1輛自小客車，幾乎沒有煞車撞上站內的加油機，波及站內3車1人，根據目擊民眾表示，轎車先是逆向衝進對向車道，與對向車碰撞後，才失控撞進加油站，就連加油機整台都倒了，警方表示，59歲的賴姓駕駛酒測值為0，詳細的肇事原因仍有待進一步調查釐清。

今天清晨7點半左右，賴姓男子駕駛自小客車行經彰員路一段，往彰化市方向行駛，途經加油站時突然逆向衝撞，先是撞到對向駕駛自小客車的廖姓男子，隨後失控撞進加油站，撞上正在加油的小客車，並推撞加油機，造成加油機倒塌，波及到一旁的計程車等。

其中在旁等待的蕭姓民眾，一早帶著孫子準備上課，不料在等待加油的時候慘遭波及，造成腳部擦挫傷，輕微骨折，由救護人員裝固定板送醫治療。

警方表示，因為車禍發生在加油站內，加油站員工不敢大意，當下立即「停油停電」，並封鎖加油站，直到警方到場及中油人員確認後，才敢移動車輛。賴男酒測值為0，疑似是恍神才釀成意外，不過詳細肇事原因仍有待後續進一步調查釐清，而賴男也必需賠償後續相關財務毀損部分。