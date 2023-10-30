倘若，日本央行把YCC現行的上限容忍值再提升，不管是明示還是暗示下，可能導致長天期的利率上升，但這與孱弱的日本經濟基本面並不相符，進而危及植田想要實現穩定通膨的目標。

彭博社報導，日本央行利率決策小組還在討論，可能要等到對外宣布的那一刻，觀察到時候的殖利率表現後再來決定日本利率走向。一個位於東京的智庫NLI Research Institute表示，處境艱難的日本央行，無論做出什麼決定，都不會讓大家都高興。

彭博社彙編多方資料，發現多數認為，日本央行行長希望在2024年春天時，走出目前負利率的窘境。但做出決定之前，還是要看到受薪階級是否普遍都有加薪，以及物價有沒有穩定等參考數據。

因此，多達75%受訪者覺得，在31日結束為期兩天的討論後，植田可以在利率不動之下維持現狀。但剩下的25%不同意，反駁說若日本央行還是不想升息的話，至少應該要有一些其它的動作。。

專家學者評估，日本央行考量的面向，包括日圓匯率、公債殖利率升降，以及物價等。

30日早盤交易期間，日圓兌一美元在149.49至149.82價位區間盤整，不過在日前，日圓盤中多次都曾貶破150重要關卡，也激起市場的好奇心看日本政府是否宣布再次進場阻貶。

日本央行主要關心的是經濟是否成長，故一直執著於維持超寬鬆貨幣的政策。但歐美各大經濟體卻是相反，為了打趴大漲的通膨，無不使用升息的方式，且利率一個比一個還要高。

日本公債殖利率早就蠢蠢欲動，正在逼近日本央行容忍值1%的上限，但日本央行7月卻曾說，殖利率不太可能會爬到如此高。上周，日本公債殖利率一度升至10年新高0.885%，也讓日本央行火速祭出額外大量購買公債以對。

往回看2016年時，日本央行當時打算要用119兆日圓，約7,950億美元來大買日債時，為了將景氣刺激計畫可以維持較長一段時間，最後決定加入政策工具之一YCC的量化寬鬆（QE）政策。

在用盡全力捍衛自己的政策架構之下，根據截至10月27日的數據來看，日本央行今年買日債的金額不是追平，不然就是超越過去的紀錄。NLI Research Institute表示，日本央行要考慮的層面太多，其它央行決定利率時，比較沒有這麼多樣考量。

萬一日本央行還是維持原利率，也可以微調YCC政策。例如，將公債殖利率從現行的1%再提升，放寬容忍值上限，取消之前訂的0.5%。若提高上限的話，有利於縮小跟美國之間的利差，日圓走貶的壓力不但可稍微舒緩，同時也讓交易更加自由，為日後政策正常化鋪路。

植田另一個考量就是通貨膨脹，事實上，日本物價成長已在過去1年半多的時間內，一直保持在日本央行目標值2%目標以上，像是日本通膨先行指標，東京核心物價指數，最新的10月份就來到2.7%。

預估，日本央行將會上修本財年與2024財年的物價預測值，表示日本通膨率將連續3年都維持在2%以上。這是日本社會自1990年代初期至今從未出現過的現象，因為過去這幾十年，日本民眾只知道通貨緊縮，對通膨是比較陌生的。